زوج يذبح زوجته ويهشم رأسها ويسلم نفسه للشرطة في بورسعيد

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لقيت سيدة مسنة مصرعها بمحافظة بورسعيد على يد زوجها، وذلك في ظروف غامضة داخل منزلهما بمنطقة مساكن القابوطي الشعبية بنطاق حي الضواحي.

وتلقى اللواء تامر السمري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بقيام عبد الرحمن السيد بقتل زوجته فاطمة أحمد محمد، البالغة من العمر 74 عامًا، ذبحًا بمنطقة الرقبة باستخدام سلاح أبيض، بالإضافة إلى تهشيم رأسها.

وعقب ارتكاب الجريمة، توجه الزوج القاتل إلى قسم شرطة حي الضواحي، وقام بتسليم نفسه للسلطات، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى النصر، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، لحين التصريح بدفن الجثمان.