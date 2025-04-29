إيران تعلن النتائج الأولية لأسباب حريق ميناء الشهيد رجائي وارتفاع حصيلة القتلى إلى 70

أعلنت لجنة التحقيق في أسباب حادثة الحريق بميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس جنوب إيران، في بيان رسمي مساء اليوم الاثنين، النتائج الأولية لتحقيقاتها.

وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن اللجنة أوضحت في بيانها "أن هناك تقصيرا مؤكدا في الالتزام بقواعد السلامة والدفاع المدني، مشيرة إلى وجود مخالفات في بعض التصريحات الرسمية، حيث تتابع الأجهزة الأمنية والقضائية بجدية مهمة التعرف على المسؤولين عن الحادث".

وأضاف البيان أن "التحديد النهائي لأسباب الحادث يتطلب دراسة شاملة ومتكاملة لكافة أبعاده، وهو أمر يستلزم القيام بإجراءات فنية ومخبرية دقيقة"، مؤكداً "أن هذه العمليات ستتابع بسرعة ودون تأخير، وسيتم إعلام الرأي العام بالنتائج فور الانتهاء منها".

وأكدت اللجنة "أنها ستتعامل بحزم ودون أي تهاون مع جميع المقصرين في هذه الحادثة، داعية المواطنين إلى متابعة أخبار التحقيق حصرا عبر اللجنة المشكلة برئاسة محافظ هرمزجان".

وفي سياق متصل، أعلن مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزكان، مهرداد حسن زاده، مساء اليوم عن ارتفاع عدد ضحايا الحادث في ميناء الشهيد رجائي إلى 70 شخصا، وفقا لوكالة أنباء مهر الإيرانية.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين إخماد الحريق، الذي أسفر أيضا عن إصابة نحو ألف شخص.

