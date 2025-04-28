محافظ مطروح: توصيل التيار الكهربائي لوحدة سيدنا هود الصحية بمدينة الحمام

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، توصيل التيار الكهربائي لوحدة "سيدنا هود" الصحية بقرية ٢٦ بقرى البنجر بمدينة الحمام والمنشأة على نفقة المحافظة على أحدث كود صحي؛ استعداداً لفرشها لتقديم الخدمة الطبية لأهالي القرية.

كما تم اعتماد شراء ٧٠ جهاز بصمة على أحدث طراز لتحقيق الانضباط، على أن يتم تركيبها في منافذ الحجر الصحي والمستشفيات والوحدات والإدارات الصحية وديوان عام مديرية الصحة، والقومسيون الطبي ومدارس التمريض والمعمل المشترك.

كما وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عقد تشغيل وصيانة المولد الكهربائي لوحدة أبو ميلاد الصحية ببراني؛ لضمان استقرار واستمرار التشغيل بالوحدة، وعلى طلب التعاقد من إحدى الشركات العاملة بمحطة القطار السريع برأس الحكمة؛ للحصول على الخدمات الصحية من خلال مستشفى رأس الحكمة المركزي.

كما وافق محافظ مطروح، على أعمال الصيانة والتشغيل لجهاز فحص المعادن الثقيلة بالعينات بالمعامل المشتركة بمديرية الصحة بمطروح.



واستعرض اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، توزيع القوى البشرية من الصيادلة والتمريض، موجهًا بأولوية تغطية مدن غرب المحافظة من الصيادلة لتغطية العجز مع أهمية التوزيع العادل حرصا على تقديم الخدمة الطبية اللائقة بالمواطنين.