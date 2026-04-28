محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة الملفات الخدمية والتنموية

ترأس اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة؛ لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات التنفيذية والخدمية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة المشروعات الجارية بمختلف المراكز والمدن، إلى جانب الدفع بجهود التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد، السكرتير العام، وخالد العرفي، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والجهات التنفيذية.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددا من الملفات الخدمية والتنموية، في مقدمتها تحسين كفاءة المرافق العامة، وتسريع معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية، وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم خطط التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

كما وافق المجلس التنفيذي على عدد من التبرعات لإقامة مشروعات تعليمية وأزهرية، من بينها تخصيص مساحة 1750 متر مربع لإقامة معهد أزهري (إعدادي – ثانوي) فتيات بقرية كفر شبرا اليمن بمركز زفتى، بالإضافة إلى قبول تبرع بقطعة أرض بمساحة 16 قيراطا بقرية الدلجمون بمركز كفر الزيات لإقامة معهد أزهري (ابتدائي – إعدادي) لصالح الأزهر الشريف.

وفيما يتعلق بملفات التخطيط والتنمية العمرانية، وافق المجلس التنفيذي على اعتماد الحيز العمراني لعزبتين، حيث تضمنت القرارات بمركز المحلة الكبرى اعتماد تحديث الحيز العمراني لعزبة طاهرة خضر التابعة للوحدة المحلية لقرية سامول، كما تضمنت بمركز كفر الزيات اعتماد تعديل الحيز العمراني لعزبة محمود موسى أبو جازية التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو الغر، وذلك في إطار استكمال ضبط الكتل السكنية القائمة وإدراجها داخل الأحوزة العمرانية الرسمية.

وفي قرار يهم أهالي محافظة الغربية، وافق المجلس التنفيذي على اعتماد لوحات تحديث المخططات التفصيلية المعتمدة لعدد من القرى، حيث شملت بمركز زفتى قرى كفر الجنيدي، وكفر فرسيس، وكفر الصارم القبلي، وكفر ميت الحارون، وميت الحارون، وميت الرخا، كما شملت بمركز طنطا قرى برما، وحصة برما، وتلبنت قيصر، وشقرف.

ويأتي ذلك من خلال وضع خطوط تنظيم للمناطق والكتل العمرانية المضافة إلى الأحوزة العمرانية المحدثة، بما يحقق الانضباط في منظومة التخطيط العمراني، ويسهم في تنظيم أعمال البناء والتوسع المستقبلي وفق أسس قانونية واضحة، إلى جانب الحد من العشوائيات والحفاظ على الرقعة الزراعية وتيسير تنفيذ المرافق والخدمات داخل تلك المناطق.

كما تابع المحافظ، خلال الاجتماع، ملفات التصالح في مخالفات البناء، والتقنين، ومنظومة المتغيرات المكانية، والإيرادات، وتوقيع الأحوزة العمرانية على الطبيعة، إلى جانب الخطة الاستثمارية، مشددا على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.

وأكد محافظ الغربية، خلال الاجتماع، عددا من التوجيهات، أبرزها رفع كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية، وتكثيف المرور الميداني، وتحسين أداء المراكز التكنولوجية وتسهيل الإجراءات للمواطنين، وتسريع ملفات التصالح، مع تعزيز الرقابة على المرافق والخدمات.

كما شدد على أهمية الإعلان عن التسجيل في الدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ورفع درجة الاستعداد داخل إدارة الأزمات، وترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب تكثيف جهود النظافة ورفع التراكمات التاريخية، وتحسين المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

وفي ملف الإشغالات والمرور، وجه المحافظ بالتعامل مع التعديات، وتنظيم الأسواق العشوائية، وتكثيف التواجد المروري، مع استمرار متابعة المشروعات على أرض الواقع، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية لكل الملفات التنفيذية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، والإزالة الفورية لمخالفات البناء في المهد، مشددا على أن العمل الميداني والمتابعة المستمرة هما الأساس لتحقيق تحسين ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الغربية.