جامعة بنها تطلق خطة تحسين شاملة استنادا إلى آراء الطلاب في الاستبيان الموحد

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، موافقة مجلس الجامعة على إطلاق خطة التحسين الشاملة استنادا إلى نتائج الاستبيان الموحد لطلاب السنوات النهائية، والذي شارك فيه أكثر من 6972 طالبًا يمثلون ما يزيد عن 30% من الخريجين.

وأوضح رئيس جامعة بنها، أن خطة التحسين الجديدة تهدف إلى تحديث المناهج الدراسية وربطها باحتياجات سوق العمل، وتعزيز التدريب العملي والميداني عبر شراكات مع مؤسسات وشركات محلية، وتحسين البيئة التعليمية من خلال تطوير القاعات والمعامل والمكتبات الرقمية، وتوسيع قنوات التواصل بين الطلاب والأساتذة لضمان تغذية راجعة مستمرة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الخطة تأتي أيضا في إطار التزام جامعة بنها برفع جودة التعليم وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ومواصلة مسيرتها نحو تعزيز مكانتها الأكاديمية والارتقاء بتجربة الطالب الجامعي، بما يسهم في رفع التصنيف الدولي ويعزز من سمعتها المؤسسية.

وأكد أن الجامعة ستصدر تقارير سنوية لقياس مدى التقدم في التنفيذ، مع إشراك الطلاب في لجان التطوير لضمان استجابة الخطة لاحتياجاتهم.

يذكر أن نتائج الاستبيان قد أظهرت أن أكثر من 70% من الطلاب أعربوا عن رضاهم عن البرامج التعليمية وجودة التدريس، مع إشادة واضحة بفرص التدريب العملي والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس.