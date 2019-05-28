تركيا تنفي وجود مهلة أمريكية بشأن منظومة إس-400 الروسية

نفى وزير الدفاع التركي خلوصي آكار مزاعم بأن الولايات المتحدة أعطت تركيا مهلة لإعادة النظر في صفقة شراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية للدفاع الجوي.

وأكد الوزير في تصريح لمحطة "خبر ترك" المحلية أنه لم يتم إعطاء تركيا مثل هذه المهلة.

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت قبل أيام أن تركيا أمامها حتى نهاية الأسبوع الأول من يونيو لإلغاء الصفقة، وإلا سيتم فرض عقوبات عليها.

وردًا على سؤال بشأن التدابير التي ستتخذها تركيا في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها، قال الوزير التركي إنه يرفض التعليق على "افتراضات".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء عن الوزير القول :"نقوم بأنشطتنا بما تفرضه علينا المسؤوليات الملقاة على عاتقنا"، مضيفا أن تركيا دفعت بالكامل لواشنطن ثمن مقاتلات إف-35 .

وتزايدت بصورة كبيرة حدة التوترات بين الولايات المتحدة وتركيا خلال الأشهر الماضية مع اقتراب موعد تسلم تركيا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية المتقدمة التي تقول واشنطن إنها تقوض دور تركيا في برنامج طائرات إف-35 الأمريكية وتهدد بسببها بفرض عقوبات من جانب الكونجرس.

وأكدت تركيا أمس أن صفقة إس-400 قد استُكملت. وأعلن وزير الدفاع أن تدريب الخبراء الأتراك على المنظومة قد بدأ، وأنه من المتوقع أن يبدأ التسليم في يوليو.