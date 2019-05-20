الخارجية الألمانية تستدعي السفير الروسي في قضية التجسس على البرلمان

استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الروسي في ألمانيا سيرجي نتشاييف للإعراب عن احتجاج شديد اللهجة فيما يتعلق بهجوم قرصنة على البرلمان الألماني "بوندستاج".

وصرحت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية بأن وكيل وزارة الخارجية ميجويل برجر أوضح ذلك.

وجاء في بيان للوزارة: "تم إبلاغ السفير الروسي بالإشارة إلى أمر الاعتقال الصادر من قبل الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا في 5 مايو 2020 ضد المواطن الروسي دميتري بادين، بأن الحكومة الاتحادية ستعمل في بروكسل من أجل استخدام نظام العقوبات الإلكتروني ضد أي مسؤولين عن الهجوم على البرلمان الألماني، ومن بينهم السيد بادين أيضا".

وأضاف البيان أن إصدار أمر الاعتقال تم على خلفية الاشتباه الملح في أن "المتهم زاول عملا استخباراتيا ضد جمهورية ألمانيا الاتحادية بالتعاون مع أشخاص آخرين غير معروفين حتى الآن لصالح الجهاز الاستخباراتي لسلطة أجنبية".

يذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وجهت اتهامات لروسيا فيما يتعلق بهجوم القرصنة على البرلمان الألماني في عام 2015 وهددت أيضا باتخاذ ردود فعل على ذلك.

وبالنظر إلى نتائج التحقيقات الجديدة التي توصل إليها الادعاء العام الاتحادي، تحدثت المستشارة أمس الأربعاء في البرلمان الألماني، عن "أدلة دامغة" لمشاركة روسية ولعملية "فظيعة".