أردوغان: رفع قيود السفر بين المدن بشكل كامل اعتبارا من 1 يونيو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تعتزم رفع قيود السفر بين المدن بشكل كامل، وافتتاح رياض الأطفال ودور الرعاية النهارية، والحدائق والشواطئ وفقًا لقواعد محددة، اعتبارًا من 1 يونيو.

ونقلًا عن وكالة الأنباء التركية، أشار الرئيس التركي إلى السماح للمواطنين أصحاب المحلات التجارية فوق 65 عامًا باستئناف أعمالهم، شريطة الالتزام بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وقواعد النظافة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 356 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من خمسة ملايين إصابة.