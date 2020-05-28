الاتحاد الأوروبي يبدأ حملة ترويج لخطة تعافي من كورونا بـ750 مليار يورو

قالت المفوضية الأوروبية إن الوصول إلى خطة للتعافي من وباء كورونا قيمتها 750 مليار يورو (821 مليار دولار) سوف يتم ربطه بالإصلاحات الاقتصادية، حيث لا تزال عدة دول محافظة ماليا غير مقتنعة بتقديم الكثير من المنح.

وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية، في بروكسل اليوم الخميس: "هذا سوف يضمن توجيه النفقات واستخدامها بشكل جيد. وهذا يعني أيضا ترجمة الأولويات على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى نتائج".

وتتكون خطة التعافي الضخمة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء من منح بقيمة 500 مليار يورو وقروض بقيمة 250 مليار يورو، وهو تجميع غير مسبوق للقوة المالية لمكافحة ما يمكن أن يكون الركود الأعمق في المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية.

وأوضح دومبروفسكيس أنه للوصول إلى الأموال، سوف يتعين على دول الاتحاد الأوروبي تقديم خطط تحدد المشروعات التي سوف تحتاج إلى موافقة عواصم الاتحاد الأوروبي الأخرى والمفوضية.

ويجب أن تخدم هذه المشروعات الأهداف المناخية والرقمية للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية التي أوصت بها المفوضية لكل دولة من الدول الأعضاء.