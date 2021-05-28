غرق سفينة شحن يابانية بعد اصطدامها بناقلة مواد كيماوية غربي البلاد

قال مسؤولو خفر السواحل في اليابان، إن ثلاثة أشخاص فقدوا بعد غرق سفينة شحن يابانية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة عقب اصطدامها بسفينة أجنبية في بحر سيتو الداخلي، غربي اليابان.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أن سفينة الشحن اليابانية بياكو،التي يبلغ وزنها 11454 طنا، اصطدمت بناقلة المواد الكيماوية أولسان بايونير، المسجلة في جزر مارشال 2696 والتي يبلغ وزنها 2696 طنا، أولسان بايونير.

وكان على متن السفينة اليابانية 12، فيما كان طاقم الناقلة الكيماوية يتكون من 13 فردا - ثمانية من كوريا الجنوبية وخمسة من ميانمار - ولم يتم الإبلاغ عن إصابات خطيرة بينهم. تعرضت السفينة لأضرار كبيرة في مقدمتها لكنها لا تزال طافية.

وهذا ثاني حادث تصادم كبير لسفينة يابانية هذا الأسبوع بعد انقلاب قارب صيد قبالة ساحل هوكايدو أول أمس الأربعاء بعد ملامسته لسفينة روسية. وقتل في الحادث ثلاثة من أفراد طاقم القارب الياباني.