رئيس وزراء ماليزيا يعلن فرض إغلاق كامل من 1 إلى 14 يونيو بسبب كورونا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين، اليوم الجمعة، أن مجلس الأمن القومي في البلاد قرر وضع ماليزيا في حالة "إغلاق تام" من 1 إلى 14 يونيو المقبل، حيث تم حظر جميع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.

وخلال فترة الأسبوعين، قد تعمل فقط القطاعات الاقتصادية والخدمية الأساسية، مع قيام مجلس الأمن القومي بإدراجها لاحقًا، حسبما ذكرت صحيفة "مالاي ميل" الماليزية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الماليزي، في بيان له، إن القرار كان ضروريًا بسبب تدهور وضع جائحة فيروس كورونا في ماليزيا.

وأضاف أنه "إذا نجح إغلاق المرحلة الأولى في تقليل حالات كورونا اليومية، فستنتقل الحكومة إلى المرحلة الثانية التي ستسمح بإعادة فتح القطاعات الاقتصادية التي لا تتضمن التجمعات الجماهيرية وحيث يمكن الحفاظ على التباعد الاجتماعي".

وأشار إلى أنه عقب قرار الحكومة الشروع في إغلاق كامل للقطاع الاقتصادي والأنشطة الاجتماعية، ستضع وزارة المالية حزمة مساعدة للماليزيين والقطاعات الاقتصادية المتضررة.

تجدر الإشارة إلى أن ماليزيا سجلت 8 آلاف و290 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة في البلاد إلى 549 ألفا و514 حالة.

ويعد اليوم هو الرابع على التوالي الذي يسجل ارتفاعا غير مسبوق في الإصابات اليومية بماليزيا.