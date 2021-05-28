الأهلي: هدفنا استعادة لقب الأكثر تتويجا قاريا من ريال مدريد

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أكد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، أن مجلس الإدارة هدفه استعادة لقب الأكثر تتويجا بالبطولات قاريا من ريال مدريد وذلك بعد الفوز بالسوبر الإفريقي.

وكان الأهلي قد حقق فوزا غاليا اليوم الجمعة، أمام نهضة بركان بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم على ستاد جاسم بن حمد بالسوبر الإفريقي.

وقال العامري فاروق في تصريحات لقناة الأهلي: «نسعى لاستعادة لقب الأكثر تتويجا على المستوى القاري بين أندية العالم».

وأضاف: «الفارق مع ريال مدريد تقلص اليوم وهدفنا استعادة اللقب من ريال مدريد».

وأكمل العامري فاروق: «مبروك لجماهير الأهلي العظيمة، والمباراة كانت قوية من الطرفين، والأهلي نجح في تحقيق الفوز في اخر مباراتين سواء أمام صنداونز أو نهضة بركان».

وواصل: «البطولة كانت مهمة بسبب منافستنا على النادي الأكثر تتويج في العالم وأمامنا بطولة إفريقيا نسعى لتحقيقها وبعدها السوبر الإفريقي».

وتابع: «الفرق بينا وبين ريال مدريد تقلص بعد تحقيق السوبر الإفريقي ونسعى لاستعادة لقب الأكثر تتويجا على المستوى القاري بين أندية العالم».

وأتم تصريحاته: «بعد الفوز بالسوبر الإفريقي أمامنا بطولة دوري وبطولة أفريقيا وهذه ضريبة الأهلي، ونشعر أننا فزنا بالبطولة ونحن نستحق اللقب وهذا أمر جيد».