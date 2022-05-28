السلطات في بكين تعتزم تخفيف قيود التنقل بعد السيطرة على تفشي كورونا





تعتزم العاصمة الصينية بكين تخفيف قيود التنقل في العديد من المناطق اعتبارا من غد الأحد، بعدما قالت السلطات إن تفشي كورونا أصبح تحت السيطرة ، بينما واصل إجمالي عدد الحالات في شنغهاي المركز المالي في البلاد التراجع.



وقال شو هيجيان ، متحدث باسم إدارة العاصمة في تصريحات صحفية، اليوم السبت "هذه الجولة من التفشي قد تم السيطرة عليها بالفعل"،حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وأضاف أن معظم خدمات النقل العامة، بما في ذلك الحافلات و مترو الأنفاق وسيارات الأجرة، سوف تستأنف عملها في ثلاث مناطق ،بما في ذلك شاويانج.



وشاويانج حي تجاري رئيسي في بكين، وتتواجد فيه معظم السفارات والأجانب.



وسوف يتم السماح لمراكز التسوق خارج المناطق التي تخضع لقيود في المدينة بإعادة فتح أبوابها بمستويات استيعاب محدودة بشأن عدد الأشخاص.



وسجلت الصين 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها 39 إصابة في مدينة شنغهاي و18 في بكين، وفقا لتقرير لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت، وبالإضافة إلى شنغهاي وبكين، شهدت 4 أقاليم أخرى إصابات جديدة بكوفيد-19، حيث تم تسجيل إصابات أيضا في كل من تيانجين وهينان.



وأضافت لجنة الصحة الوطنية أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بكوفيد-19 في البلاد، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).