الشرطة الإيرانية: مقتل ضابط إثر اعتداء مسلح جنوب شرقي البلاد

أعلن العميد أحمد طاهري قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، اليوم السبت، أن مسلحين اشرارا اطلقوا مساء أمس الجمعة، النار على سيارة شخصية لضابط في الشرطة؛ مما أدى إلى مقتله وإصابة زوجته بجروح.

وفي تصريح لمراسل وكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم السبت، قال العميد طاهري، إنه بعد الاعتداء الغادر فر المسلحون الأشرار تحت جنح الظلام، واسفر الحادث عن مقتل الضابط، وهو برتبة رائد وإصابة زوجته بجروح، والتي تم نقلها إلى المستشفى بعد وصول فرق الانقاذ.

وتابع العميد طاهري قائلا: "بدأت تحقيقات الشرطة المتخصصة للتعرف على مرتكبي هذه الجريمة الهاربين والقبض عليهم، والتي ستعلن نتائجها لاحقًا".

ويأتي الحادث بعد مقتل عضو بالحرس الثوري الإيراني بالرصاص في أحد شوارع طهران يوم الأحد الماضي ، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (إريب).

ومن ناحية أخرى، أفاد الحرس الثوري الإيراني في نفس اليوم، أنه ألقى القبض على مشتبه بهم بأنهم أعضاء في شبكة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".