قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي يأمر بتوسيع هجوم غزة

قال الجيش الإسرائيلي إن رئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير أمر بتوسيع الهجوم البري إلى مناطق إضافية من قطاع غزة، وذلك في أعقاب زيارة رئيس الأركان لجنوب قطاع غزة.

وقال زامير للجنود "نحن في وسط عملية قوية لا هوادة فيها".

وأشار البيان إلى أن الهجوم سيستمر حتى "عودة جميع رهائننا والقضاء على قدرات حركة حماس على الحكم وجناحها العسكري".

وقال زامير إن حركة حماس تخسر الآن سيطرتها على قطاع غزة، إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صرح في وقت سابق بأنه أمر الجيش بمواصلة التقدم في قطاع غزة وتحقيق كل الأهداف المعلنة للحرب "بغض النظر عن أي مفاوضات".

كانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قد أعلنت أن سكان قطاع غزة يواجهون نقصا في الإمدادات الطبية وخطر المجاعة والتشريد الجماعي بعد مرور 19 شهرا على الهجمات والإجراءات الإسرائيلية الشديدة ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل .