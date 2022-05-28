 حملات لمكافحة الناموس والبعوض بمصيف بلطيم - بوابة الشروق
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حملات لمكافحة الناموس والبعوض بمصيف بلطيم

محمد نصار
نشر في: السبت 28 مايو 2022 - 9:39 ص | آخر تحديث: السبت 28 مايو 2022 - 9:39 ص

يشهد مصيف بلطيم حملات الرش ومكافحة الناموس، خلال الفترة المسائية، إضافة لحملات النظافة، ورفع المخلفات اليومية، واستمرار أعمال التطوير والرصف.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار حملات مقاومة الناموس والبعوض خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بأجهزة الرذاذ و مواتير الرش والفترة المسائية بأجهزة الضباب، كما تابع أعمال النظافة اليومية، ورفع المخلفات، واستمرار أعمال الرصف، وأعمال التطوير.

ويشهد مصيف بلطيم أعمال تطوير ورصف، وإنشاء مشايات، ووضع لافتات تحذيرية، إضافة لرفع الرمال لتمهيد الطرق لشواطئ مصيف، تسهيلا على المصطافين للوصول لشاطئ البحر المتوسط.

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