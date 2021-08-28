عمرو أديب: امتلاك أسلحة في الولايات المتحدة أسهل من شراء قطة أو كلب

وصف الإعلامي عمرو أديب، إن الولايات المتحدة شهدت منذ مطلع العام الجاري أكثر من 200 حادثة إطلاق نار، وذلك في معرض تعليقه على الهجوم المسلح الذي أوقع 19 طفلا ومعلمين في مدرسة بولاية تكساس.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن امتلاك أسلحة في الولايات المتحدة أسهل من شراء قطة أو كلب، لافتًا إلى أنّ الجهات القانونية هناك ترفض تقنين ملكية السلاح وتعتبر ذلك من الحقوق الدستورية.

وأشار أديب، إلى أنّ لوبي شركات السلاح في الولايات المتدحدة أقوى من أي حكم.

وتابع: «دولة بتضحي بأطفال الولد المجرم فضل يضرب فيهم نصف ساعة، ولمدة ساعة لم تقتحم قوات الشرطة المدرسة بسبب تخوفها من مقتل أيّ من ضباطها».

وعقب على ذلك بالقول: «تخيل لو فيه عندنا ضرب رصاص وتأخرنا ساعة.. والمصحف لو حصل عندنا كان هيتعمل اللي يتعمل».