الآلاف يتجمعون عند مبانى البرلمان للاحتفال بالذكرى المئوية لأيرلندا الشمالية

ترددت أصداء صيحات "عدم الاستسلام" عند المجمع البرلمانى/ ستورمونت / اليوم السبت مع تجمع أكثر من 10 آلاف شخص للاحتفال بالذكرى المئوية لأيرلندا الشمالية.

وفي حين لا يزال هناك مأزق سياسي، كان المشاركون في الحدث المئوي متفائلين وفي حالة معنوية تتسم بالارتياح أثناء انتشارهم عبر أراضي ستورمونت للاحتفال بماضي وحاضر ومستقبل أيرلندا الشمالية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقالوا إن الاحتفال الذي تأخر لمدة عام لم يخيم عليه الخلاف حول بروتوكول أيرلندا الشمالية.

ومع ذلك ، فإن ترتيبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي شلت السياسة في المنطقة، قد تم ذكرها مرارا من قبل المتحدثين وغيرهم باعتبارها واحدة من التهديدات الكبرى لموقع أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة.