الرئيس التونسي: حريصون على دعم العلاقات الاقتصادية مع كوريا الجنوبية

أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع كوريا الجنوبية وتوفير كل الظروف المناسبة والضمانات اللازمة للمستثمرين لبعث مشاريع وإقامة شراكات واعدة ومثمرة في عدّة قطاعات، مشدّدا على أهمية النقل الجوي في تدعيم فرص اللقاء والتبادل والاستثمار بين رجال الأعمال من البلدين وتشجيع المواطنين الكوريين على اختيار الوجهة السياحية التونسية.

وقال الرئيس التونسي، خلال لقائه اليوم مع كيم يونج جي، الرئيس الشرفي للجمعية الكورية للتجارة الدولية ورئيس لجنة ترشح كوريا الجنوبية لاحتضان تظاهرة "إكسبو 2030" إن جائحة كوفيد-19 أثبتت أن العالم في حاجة إلى اعتماد مقاربة إنسانية مختلفة للعلاقات الدولية، وهي من المبادئ التي تتقاسمها تونس مع كوريا الجنوبية.

وأثنى سعيد على العلاقات المتميزة التي تجمع تونس بكوريا الجنوبية، معربا عن تطلع تونس إلى مزيد من تطوير وتعزيز وتنويع مجالات التعاون بين البلدين.

من جانبه، أشار كيم يونج جي إلى أنه يؤدي زيارة عمل إلى تونس على رأس وفد هام من رجال الأعمال الكوريين، مبينا أن اللقاءات التي جمعت بين الفاعلين الاقتصاديين من البلدين مكّنت من تحديد فرص تعاون وشراكة واستثمار مهمّة.

وأضاف أن نجاح تونس وكوريا الجنوبية في تجاوز جائحة كوفيد-19 سيمكن من تعزيز آليات التعاون والتبادل الثنائي، وسيفتح المجال أمام فرصة إقامة شراكة لاقتحام الأسواق الإفريقية، مؤكدا أن الجمعية الكورية للتجارة الدولية تعمل على جعل تونس وجهة مميزة للمستثمرين والسياح الكوريين.

وأعرب جي، عن ثقته في قدرة تونس على تحقيق نسب نموّ مرتفعة مستقبلا، موضحا أن بلاده تعتزم عقد قمة سنوية للشراكة مع إفريقيا، وهي تتطلع إلى دعم تونس في تنظيم الدورة الأولى لهذا الحدث سنة 2024، كما استعرض ملف ترشح بلاده لاحتضان تظاهرة "اكسبو 2030".