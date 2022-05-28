أعلنت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، اليوم السبت، أن احتفالية "إربد عاصمة للثقافة العربية لعام 2022"، ستكون يوم 11 يونيو المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن النجار قولها، خلال جولة تفقدية قامت بها في محافظة إربد شمال المملكة، " إن الاحتفالية تقام تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على خشبة مدرج الكندي في جامعة اليرموك الأردنية ".

وأضافت النجار "أننا جميعا من شمال المملكة إلى جنوبها نتطلع إلى أن تكون إربد عاصمة للثقافة نقدم من خلالها الأردن وما فيه من فنانين ومثقفين وشعراء متميزين أمام الدول العربية والغربية المشاركة في الاحتفالية".

وأكدت أهمية إشراك المجتمع المدني وتعاونه مع المكتب التنفيذي في محافظة إربد، مشيرة إلى الاهتمام المباشر من رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية العليا للاحتفالية، ونائب رئيس اللجنة رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة، ومجلس الوزراء والمجتمع المدني والقطاع الخاص وبلدية إربد والإعلام، لإطلاق إبداعات إربد الثقافية والفنية والفكرية والمسرحية والشعرية.