أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات الرئاسة التركية، منذ قليل، تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منافسه كليتشدار أوغلو بنسبة 53.15% من الأصوات مقابل 46.85%.

وأفادت وكالة الأناضول التركية بأن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية استندت إلى 85.45% من الأصوات المحصاة، وذلك في ظل استمرار عملية فرز الأصوات.

وفتحت مراكز التصويت أبوابها في الثامنة صباحا بتوقيت تركيا، وأغلقت في الخامسة مساء. واصطف الناخبون في طوابير طويلة تشكلت قبل فتح أبواب مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا في إسطنبول وأنقرة.

وصوت الأتراك، اليوم الأحد، في انتخابات رئاسية حاسمة يمكن أن تطيح بالرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان بعد عشرين عاما في السلطة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وفيما أعرب أردوغان لدى الإدلاء بصوته عن أمله بأن تكون نتيجة الانتخابات "جيدة لمستقبل البلاد"، قال كليجدار أوغلو إن تركيا "اشتاقت للديمقراطية".

وبموجب قانون الانتخابات التركي، يحظر إعلان أي نتائج حتى التاسعة مساء، لكن بحلول ساعة متأخرة الأحد قد يكون هناك مؤشر جيد على ما إذا كان سيتم إجراء جولة إعادة في انتخابات الرئاسة.

وقال أردوغان اليوم إن "الديمقراطية التركية تشهد للمرة الأول انتخابات رئاسية من جولتين"، مبينا أنه "لا توجد دولة تبلغ فيها نسب المشاركة بالانتخابات 90٪ لكن في تركيا بلغت هذه النسبة".

فيما قال كليتشدار أوغلو "أصبحنا على مسافة قريبة من تحديد المستقبل".