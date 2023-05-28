رئيسة وزراء إيطاليا: العلاقات الجيدة مع الصين ممكنة دون اتفاق الحزام والطريق

قالت جورجا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، اليوم الأحد، إن العلاقات الجيدة مع الصين ممكنة، حتى دون أن تكون بلادها جزءًا من مبادرة «الحزام والطريق»، وذلك في الوقت الذي تبحث حكومتها التخلي عن المشروع، وذلك حسبما نقلت «القاهرة الإخبارية».

وإيطاليا هي الدولة الغربية الرئيسية الوحيدة بمشروع الحزام والطريق الصيني، الذي يحيي من جديد طريق الحرير لربط الصين مع آسيا وأوروبا وما ورائهما، بإنفاق ضخم على البنية التحتية، بحسب وكالة «رويترز».

وأضافت «ميلوني»، في مقابلة مع صحيفة «ال ميساجيرو» اليومية، أنه من السابق لأوانه التكهن بقرار إيطاليا بشأن البقاء ضمن المشروع الذي وقعت عليه في 2019، وأثار انتقاد واشنطن وبروكسل.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية: «تقييمنا دقيق للغاية ومرتبط بمصالح كثيرة».

وينتهي الاتفاق في مارس 2024، وسيتجدد تلقائيا ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر برغبته في الانسحاب بإخطار مسبق قبل ثلاثة أشهر.