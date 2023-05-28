محافظ بني سويف يتابع تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسئولي التعليم، سير أعمال تصحيح امتحانات الفصل الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، والتي تم عقدها في الفترة من 18 إلى 24 مايو الجاري، حيث بلغ إجمالي المتقدمين للامتحانات أكثر من 61 ألف طالب وطالبة تم توزيعهم على 310 لجان على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة.

يأتي ذلك خلال تواصل وكيل وزارة التعليم محمد عبدالتواب مع المحافظ؛ للاطمئنان على انتظام العمل داخل لجان تقدير الدرجات والنظام والمراقبة.

وأشار وكيل الوزارة إلى زيارته اليوم لمقر لجنة النظام والمراقبة وتقدير الدرجات بالقطاع "أ" بمدرسة الشهيد نور الدين عبدالعزيز الثانوية العسكرية، والذي يشهد أعمال تصحيح وتقدير درجات لأكثر من 30 ألف طالب وطالبة بالمدارس التابعة لإدارات تعليم بني سويف وببا وإهناسيا، وذلك بالتزامن مع انتظام أعمال التقدير بالقطاع الثاني "ب"، ويشمل "الواسطي، ناصر، سمسطا، الفشن"، ومقره مدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية بإجمالي 30 ألف طالب وطالبة.

وخلال الزيارة، التي رافقه خلالها مصطفى الديب نقيب معلمي بني سويف، وأحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف، وحمدي فاروق رئيس لجنة النظام والمراقبة، ورضا جمعة رئيس لجنة التقدير بقطاع "أ"، حيث اطمان على انتظام منظومة العمل داخل كنترول الشهادة الإعدادية، متفقدا حجرات لجنة النظام والمراقبة، والحاسب الآلي، وحجرات الرصد والمراجعة، وحجرات تقدير الدرجات، والتي بدأت الخميس الماضي.

وتبادل وكيل التعليم أطراف الحديث مع المعلمين القائمين على أعمال تقدير الدرجات، واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم، مؤكداً توفير جميع التيسيرات اللازمة لإجراء أعمال التصحيح في جو مناسب والمراجعة بكل دقة، مطالبا بتوخي الحرص والدقة التامة عند مراجعة كراسات الإجابة، وعدم ترك أي جزئية في الأسئلة دون تصحيح؛ حرصا على مصلحة الطلاب، مع التأكيد على مراعاة الدقة قبل وبعد عملية رصد الدرجات تفاديا لأي أخطاء.

كما شدد على الالتزام بكل التعليمات المنظمة لأعمال لجنتي النظام والمراقبة وتقدير الدرجات، وتنفيذ تعليمات الأمن والسلامة واستمرار أعمال النظافة وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة داخل غرف الكنترول.