زيلينسكي يقدم مشروع قرار للبرلمان الأوكراني لفرض عقوبات ضد إيران لمدة 50 عاما

قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى البرلمان الأوكراني، اليوم الأحد، مشروع قرار للموافقة على مقترح مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بشأن فرض عقوبات ضد إيران لمدة 50 عاما.

ووفقًا لموقع البرلمان الأوكراني، تم تقديم الوثيقة بالفعل لتنظر فيها قيادات البرلمان ولجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية.

وجاءت الوثيقة المنشورة على موقع البرلمان الأوكراني تحت اسم "للموافقة على قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني" بشأن تطبيق الإجراءات التقييدية الاقتصادية الخاصة وغيرها من التدابير التقييدية ضد إيران، وبحسب ملحق بالوثيقة فإن العقوبات ستفرض لمدة 50 عاما.

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إن إيران باعت أكثر من 1000 طائرة بدون طيار ضمن "أسلحة أخرى" لروسيا.

جدير بالذكر أن زيلينسكي أعلن، أمس السبت، فرض عقوبات اقتصادية وتقييدية بناء على قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ضد 51 مواطنا و220 كيانا في روسيا وإيران ودول أخرى.

وفي سياق آخر، قال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، اليوم الأحد، إن أوكرانيا تحتاج إلى ضمانات أمنية حتى تحصل على عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتنصم إليه بشكل رسمي.

وأوضح يرماك، خلال حوار خاص أجرته شبكة "صوت أمريكا" في كييف، "لحين انضمام أوكرانيا بشكل رسمي، لن نتحدث عن المادة 5 (من لوائح الناتو) حتى نصبح أعضاء بالفعل في الحلف، وهذا يعني حاجتنا لضمانات واقعية للغاية".

وأضاف يرماك: "فيما يتعلق بالضمانات الأمنية، تحدث زيلينسكي منذ عدة أشهر عنها، وأننا بحاجة إلى ضمانات أمنية أثناء إجراءات انضمامنا إلى الناتو، لأن بالطبع الضمان الرئيسي هو عضوية الناتو الذي يعد أقوى تحالف في العالم اليوم".

وتنص المادة 5 من لوائح حلف الناتو على أحد المبادئ الرئيسية للحلف، وهو أن الهجوم على أحد أعضاء الناتو يعتبر هجوما على كل الدول الأعضاء، ما بشأنه يستوجب رد فعل مشترك بين جميع الدول الأعضاء.

وتابع المسئول الأوكراني: "بعد التشاور مع شركاء أوكرانيا، نعتقد أن أفضل شكل للضمانات هي وثيقة تكون مزيجًا بين مقترح ميثاق كييف الأمني (الذي حضرته الحكومة الأوكرانية) وعدد من الاتفاقيات" التي يتم إبرامها بين كييف وحلفائها من دول الغرب.

وأكد يرماك أن المسئولين الأوكرانيين يؤمنون أن شركاء كييف لديهم موقف إيجابي تجاه هذا الأمر، مشيرا إلى أن "الجميع يدعم هذا المقترح، وأعتقد أننا نعمل اليوم بشكل بناء للغاية في هذا الاتجاه"، معربا عن أمله في التوصل إلى نتيجة مثمرة في القريب العاجل.