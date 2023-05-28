14 دولة بقيادة أمريكية تتوصل إلى اتفاق بشأن مرونة سلسلة التوريد

اتفقت 14 دولة في المحادثات التجارية بين المحيطين الهندي والهادئ التي تقودها الولايات المتحدة على تنسيق سلسلة التوريد، وهو أكبر تقدم حتى الآن في مبادرة الرئيس جو بايدن الجديدة للمنطقة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وأعلنت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو ذلك اليوم السبت إلى جانب الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي في تجمع لوزراء من الدول المشاركة في الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتضم دول الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ من أجل الازدهار من بين دول أخرى ، اليابان والهند وكوريا الجنوبية ، والتي تصنف جميعها باعتبارها من بين أكبر 10 اقتصادات وطنية في العالم. وتمثل الدول المدرجة في الإطار حوالي 38 تريليون دولار من الناتج الاقتصادي.

ويعد هذا الإطار أهم مشاركة اقتصادية أمريكية في المنطقة منذ انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الشراكة عبر المحيط الهادئ في عام 2017، لكنه لا يصل إلى حد خفض التعريفات الجمركية مثل اتفاقية التجارة الحرة التقليدية، التي سعت إليها بعض الدول.