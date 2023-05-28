ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر مدينة "فايز آباد"، عاصمة ولاية "بدخشان" الأفغانية، صباح اليوم الأحد.

وذكر المركز الوطني الهندي لعلم الزلازل أن مركز الزلزال كان على بعد 36 كيلومترًا جنوب شرق مقاطعة "جورم" بالولاية، وشعر السكان بهزات أرضية، في المنطقة، بما في ذلك باكستان والهند وجنوب طاجيكستان، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وذكر المركز الأوروبي لرصد الزلازل في البحر المتوسط أنه استنادا إلى معلومات أولية، بلغت شدة الزلزال 5.9، وشعر به السكان على بعد 70 كيلومترًا شرق وجنوب شرق مدينة فايز آباد.

وكان زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب في وقت سابق ولاية "بدخشان" الأفغانية في 25 مايو الجاري.

ويشار إلى أن أفغانستان هي أكثر دولة عرضة للكوارث الطبيعية في المنطقة، بما في ذلك زلازل وانهيارات أرضية وفيضانات وانهيارات جليدية وأمطار غزيرة.