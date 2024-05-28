شادي محمد: فخور بالجيل الحالي من لاعبي الأهلي

قال شادي محمد لاعب الأهلي السابق، إنه سعيد بالإنجازات التي تحققت في القلعة الحمراء على مدار السنوات الماضية.

وأضاف شادي محمد في تصريحات تليفزيونية: "منظر الجمهور كان رائعًا ودعم الفريق بشكل قوي خلال لقاء الترجي التونسي، والمنظومة رائعة ومترابطة ويجب الإشادة بهم، ومن قبلهم جماهير الزمالك أيضًا، وهذه هي الكرة لأنها بدون جمهور لا تساوي شيئًا".

وأضاف: "دائمًا الأجيال في الأهلي تكمل مسيرة بعضها.. وجيل 2005 جعل الإنجازات عادية ولا أحب المقارنات مطلقًا، والفريق الأحمر دائمًا عندما يكون في قمة مستواه يكون لديه تأثير على منتخب مصر والذي يظهر بقوة في البطولات القارية، وكنا عندما نواجه فرق شمال إفريقيا، كان البعض يقول إننا بنخسر، لكن الجيل الحالي كسر حاجز الخوف، ومعظم الفرق أصبحت تخشى الأهلي".

وزاد: "الأهلي أصبح معتادًا على الفوز بالألقاب القارية، والجيل الحالي وضع مسئولية كبيرة على الأجيال المقبلة، ودائمًا الإنجاز يكون بروح الجماعة، ولم يتحقق بواسطة فرد واحد، وأهنئ اللاعبين في الفريق وهم شرفونا ورفعوا رأسنا رغم الضغوط الكبيرة".

وأتم: "في الخمس سنوات الأخيرة، تحمل الجيل الحالي الكثير، بل أن البعض كان يُقلل منهم، ولكن نحن فخورون بما تحقق من جانبهم".