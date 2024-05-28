إعلام عبري: إسرائيل تسلم اقتراحها إلى الوسطاء لاستئناف مفاوضات التهدئة في غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن تل أبيب سلمت اليوم الثلاثاء، اقتراحها إلى الوسطاء؛ من أجل استئناف مفاوضات التهدئة في غزة.

ونقلت الهيئة عن مصادر مشاركة في عملية المفاوضات، قولها إن «توسيع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، سيصُعب المحادثات بين الأطراف».

وأمس الاثنين، أعلنت قناة كان 11 العبرية أن الحكومة الإسرائيلية، قدّمت للوسطاء مقترحين مختلفين لتحريك مفاوضات غزة الرامية إلى التوصل لصفقة مع حركة حماس، بالرغم من أن مصادر تحدثت أن حماس لن تشارك في مفاوضات الصفقة.

وبحسب القناة العبرية، لا يختلف المقترحان بعضهما عن بعض كثيراً، ويطرح كل واحد منهما الحدود الإسرائيلية للصفقة.

ونقلت القناة عن مصادر مطّلعة على المفاوضات، لم تسمّها، قولها إنه مثلما حدث في جولات المفاوضات السابقة، تدرس إسرائيل الآن أيضاً تطبيق وقف مؤقت لإطلاق النار.

وبحسب المصادر عينها، كلما اقترحت «حماس» الإفراج عن عدد أكبر من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، يزداد بذلك عدد أيام وقف إطلاق النار وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلق سراحهم في إطار الصفقة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت الأحد، رسمياً، أن مفاوضات غزة ستُستأنف في الأيام القريبة، فيما أوضح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نوايا الاحتلال من خلال بيان عمّمه مساء الأحد.

وتواصل إسرائيل تعنّتها بشأن عدم وقف الحرب على غزة كجزء من محاولة التوصّل إلى صفقة مع حركة حماس في مفاوضات غزة من خلال الوسطاء، في وقت تشكك فيه «حماس» بجدية الاحتلال في المفاوضات.