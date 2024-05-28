أشادت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، بأهمية الجولات التفقدية التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للشركات والمصانع، مشيرة إلى أنها تعطي دفعة إيجابية لقطاع الصناعة، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى جانب آخر يحتاج إلى اهتمام مماثل، وهو الورش والمشروعات المتعثرة.

وقالت خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين:«جولات رئيس الوزراء ستكون فارقة في أداء قطاع الصناعة المرحلة المقبلة، لكن هناك ملايين الورش والمشروعات المتعثرة بكثير من المحافظات في المناطق الصناعية التي تم تخطيطها من سنوات طويلة، ولم تنجح حتى الآن ولم يتم تحقيق النتائج المتوقعة، ‏وتكلفتها كبيرة، ولم تجذب مستثمرين صناعيين».

وشددت على أهمية الاهتمام بالمشروعات المتعثرة؛ نظرًا لما تمتلكه من طاقات إنتاجية كبيرة يمكن استثمارها في وقت قصير، مثمنة في الوقت ذاته، خطوة إنشاء «المناطق التكنولوجية» في عدد من المحافظات والتي وصفتها بـ «الرائعة»، مؤكدة أنها بمثابة «منارة لإضاءة» المناطق الصناعية؛ نظرًا لدورها في احتضان التطورات التكنولوجية وخلق حلول مبتكرة للمشكلات.

ودعت إلى تسريع خطوات الحوار الوطني، قائلة: «الحوار الوطني بحكم مشاركتي آلية رائعة يجب تسريعها، التحديات التي تواجه مصر حاليا لا ‏تحتمل، والتقدم في التنفيذ بطيء، الكهرباء بالنسبة للمنتج مرتفعة والمياه والغاز زاد، ومصر ‏في مواقع متأخرة جدا في الضرائب والجمارك، وفقا لمؤشرين عالميين نلجأ إليهم».