شوبير: كولر أبلغني أنني سأكون الحارس الأول إذا انضم أبو جبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، عن إبلاغه من جانب السويسري مارسيل كولر، بحراسة مرمى الأهلي في مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن حزن محمد الشناوي لعدم المشاركة أمر طبيعي.

قال مصطفى شوبير عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" كولر اجتمع معي وقال إنه يريد ضم حارس بديل، لأن المنافسات طويلة وأنني سأكون الحارس الأساسي وطالما مستواي جيد سأستمر".

وعن التفاوض مع أبو جبل، أوضح شوبير:" أتمنى له الشفاء أولاً، والمدرب قال إني سأكون أساسي ومن هنا أعتقد أني كنت سأواصل اللعب لو أنضم".

أشار شوبير:" العمل مع الشناوي مفيد للغاية ومثير للحماس، ومن الممكن أن يتحدث الحارس البديل لزميله أثناء المباراة ولكن بصورة إيجابية فقط، لأن الكلام السلبي يؤثر بشكل سيئ".

أتم شوبير:" كولر أبلغني أنه أخبر الشناوي أنني سألعب مباراة بلدية المحلة ومباراتي نهائي إفريقيا وتقبل الأمر، وطبيعي أن يحزن لعدم مشاركته".