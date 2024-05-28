ألمانيا: محاكمة عضو محتمل في حركة «مواطنو الرايخ» بتهمة الإرهاب

من المقرر مثول رجل يُعْتَقَد أنه إرهابي يميني من المجموعة المعروفة باسم "مجموعة الإمبراطورية" أمام المحكمة العليا في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك حسبما أعلنته المحكمة اليوم الثلاثاء.

وحسب صحيفة الدعوى المقدمة من الادعاء العام في دوسلدورف والتي قبلتها المحكمة، يُعْتَقَد أن الرجل /49 عاما/ كان ناشطًا في جماعة "مواطنو الرايخ" وأنه "أعد عملا يندرج تحت وصف الخيانة العظمى بحق الاتحاد الألماني"، كما أنه متهم بالإضافة إلى ذلك، بتخزين ما يسمى بألعاب نارية بولندية بشكل غير مشروع.

وجاء أيضا في الصحيفة أنه يُشتبه في أن "مجموعة الإمبراطورية" تجمعت في موعد أقصاه يناير 2022 بهدف الإطاحة بالنظام الديمقراطي الحر لجمهورية ألمانيا الاتحادية ليحل محله نظام حكومي استبدادي على غرار دستور الإمبراطورية الألمانية لعام 1871.

ويُعْتَقَد أن المتهم تواصل في البداية عبر منصة "تيليجرام" مع طرفين رئيسيين في "مجموعة الإمبراطورية" اللذين سيمثلان للمحاكمة أمام المحكمة العليا في كوبلنتس. وحسب شواهد المحققين، يُعْتَقَد أن المتهم أبدى استعداده في عدة اجتماعات شخصية للمشاركة في الانقلاب.

وكان من المفترض تنفيذ هجمات على إمدادات الطاقة في ألمانيا لتحقيق ذلك.

وحددت المحكمة العليا 20 جلسة للمحاكمة التي ستمتد على مدار الفترة بين يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 يونيو حتى 17 سبتمبر.