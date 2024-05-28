إعلام عبري: لابيد ورؤساء أحزاب معارضة سيبحثون غدا تشكيل حكومة بديلة والإطاحة بنتنياهو

اتفق رؤساء أحزاب بالمعارضة الإسرائيلية على الاجتماع غدا الأربعاء، لبحث سبل إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وتشكيل أخرى، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة «12» العبرية مساء الاثنين، إن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، ورئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب أمل جديد جدعون ساعر، أعلنوا أنهم سيجتمعون الأربعاء، لبحث تنسيق التحركات للإطاحة بالحكومة.

من جانبها، قالت صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية، إن لابيد وليبرمان وساعر، سيحاولون ضم الوزير بمجلس الحرب بيني جانتس إليهم، ودفعه لمغادرة الحكومة حتى قبل نهاية المهلة التي حددها لنتنياهو.

وفي 18 مايو الجاري، أمهل جانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى الثامن من يونيو المقبل، لوضع استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها، وإلا سينسحب من الحكومة.

وفي وقت سابق الاثنين، دعا ليبرمان خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبه، قادة المعارضة إلى «توحيد الجهود وتشكيل غرفة حرب مشتركة للعمل على تغيير الحكومة».

وطرح ليبرمان خيارين: الأول، حكومة بديلة في الكنيست (البرلمان)، والآخر موعد متفق عليه لإجراء انتخابات مبكرة، وفق المصدر ذاته.

كما دعا ليبرمان نواب حزب الليكود بقيادة نتنياهو، إلى الانشقاق والانضمام إليه.

وسبق أن لفت زعيم المعارضة مرات عدة إلى أن إسرائيل لن تنتصر في الحرب في ظل الجهاز التنفيذي الحالي.

ودعا إلى إجراء انتخابات فورية لتشكيل حكومة متوازنة وجادة.

فعلى حد قوله، نتنياهو يتسبب في تفويت فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق سلام إقليمي، يؤدي إلى تسوية في غزة وفي الشمال.