انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق غرق الرصيف العائم في غزة، الذي ساهمت القوات الأمريكية في إقامته، بذريعة إيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر.

תיעוד מחוף נצרים: המזח של האמריקנים טובע... pic.twitter.com/jwfPsV7ATY — ינון מגל (@YinonMagal) May 27, 2024

وقبل يومين، أعلن الجيش الأمريكي أن 4 سفن تابعة له تدعم عمل الرصيف العائم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، جنحت وسط الأمواج العاتية وأن جهود سحبها جارية.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، أن المياه جرفت جزءا من الرصيف العائم في غزة.

وقالت القناة الإسرائيلية 12، إن المياه جرفت جزءا من الرصيف العائم الأمريكي إلى شواطئ البحر في أسدود، وذلك بعد نحو أسبوع على افتتاحه.

وأوضحت القناة العبرية أن جزءا من الرصيف البحري الأمريكي انفصل وانجرف إلى شاطئ أسدود، على ما يبدو بسبب قوة أمواج البحر.

وأضافت أن قوات البحرية وصلت إلى مكان الحادث وساعدت في ربط الجزء المنجرف من أجل انتشاله، من دون وقوع إصابات جراء الحادثة.

من ناحيتها، أوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن الجزء المنفصل من الميناء العائم عبارة عن «بارجة أمريكية» كانت تنقلها سفينة حربية إلى الرصيف البحري قبالة غزة.

وأشارت إلى أن السفينة الحربية الأمريكية حاولت إنقاذها، لكنها تعطلت بدورها، وتم استدعاء سفينة أخرى متواجدة في المنطقة للمساعدة في عملية الإنقاذ.