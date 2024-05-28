أستراليا ونيوزيلندا تتعهدان بتقديم مساعدات بملايين الدولارات لبابوا غينيا الجديدة

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تعهدت أستراليا ونيوزيلندا بتقديم مساعدات بملايين الدولارات لبابوا غينيا الجديدة في أعقاب انهيار أرضي مميت.

وتضررت عدة قرى في إقليم إنجا عندما انهار جزء من جبل في الساعات الأولى من صباح الجمعة في المرتفعات الوسطى النائية في بابوا غينيا الجديدة.

وقالت وكالة مكافحة الكوارث في بابوا غينيا الجديدة إن أكثر من ألفي شخص ربما دفنوا تحت الأنقاض.

وقال نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي وينستون بيترز اليوم الثلاثاء إن الحكومة وافقت على عرض للمساعدة العملية والمالية بقيمة نحو 5ر1 مليون دولار نيوزيلندي (923 ألف دولار أمريكي) للمساعدة في الاستجابة.

وكتب بيترز على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) إن الانهيار الأرضي في مقاطعة إنجا في بابوا غينيا الجديدة مأساة مطلقة. تعاطفنا مع جميع المتضررين بشكل مباشر وشعب وحكومة بابوا غينيا الجديدة".

وأضاف بيترز: "ستتشكل الطبيعة الدقيقة لمساعداتنا وفقا لاحتياجات المجتمعات المتضررة، على النحو الذي تحدده المناقشات الجارية مع سلطات بابوا غينيا الجديدة".

وخلال الليل، أعلن نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارليس عن تقديم مساعدات إنسانية أولية بقيمة 5ر2 مليون دولار أسترالي (6ر1 مليون دولار أمريكي).

وكتب على منصة (إكس): "كجار وصديق مقرب، سنفعل كل ما في وسعنا لتقديم الدعم".

وقال مارليس إن قوات الدفاع الأسترالية تعمل بشكل وثيق مع نظرائها في بابوا غينيا الجديدة.

وأضاف: "هذا العمل هو دليل آخر على الشراكة الوثيقة بين بلدينا وجيشينا".