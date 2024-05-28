نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات مدينة حدائق العاصمة

أجرى المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، يرافقه المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة، وذلك بحضور المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، ومسئولي الجهاز.

واطلع غنيم، في مستهل الزيارة، على عرض تقديمي عن مدينة حدائق العاصمة، والمشروعات الجاري تنفيذها من إسكان وخدمات وطرق ومرافق ورى وصرف وزراعة وتنمية، وكذلك عرض من رئيس الجهاز عن بعض المقترحات لتعظيم موارد الجهاز في المجالات المختلفة.

وانتقل المهندس أمين غنيم، ومرافقوه، لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها، التي شملت وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور محدودي الدخل" المرحلتين الرابعة والخامسة، وأعمال المرافق والطرق الخاصة بمواقع المبادرة، ومحطة رفع المياه الجديدة، وغير ذلك من المشروعات، بهدف الاطلاع على نسب التنفيذ ودفع العمل، وتذليل أي عقبات.

وشدد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن على ضرورة الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع للمدن، كما أن الالتزام بأعمال النظافة والتجميل وصيانة الطرق سيساعد في تحقيق رؤية مستقبلية في جمال المدينة.

وأكد المهندس أمين غنيم أن الزيارات والمتابعات الميدانية لتفقد المشروعات ومستوى الخدمات المقدمة بالمدن الجديدة تهدف إلى تقييم الوضع الراهن، وتحديد الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، مشددًا على أن العمل المتواصل والمتابعة الدقيقة سيكون لهما الأثر البالغ في تحقيق الأهداف المنشودة.