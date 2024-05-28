 بالصور.. أحمد فهمي ومحمد نور وهشام عباس في حفل عمر خيرت بقصر عابدين - بوابة الشروق
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بالصور.. أحمد فهمي ومحمد نور وهشام عباس في حفل عمر خيرت بقصر عابدين

حسام جودة
نشر في: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 4:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 4:45 ص

أقيم مساء أمس الأحد حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت وذلك بقصر عابدين وسط حضور عدد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، وذلك علي هامش احتفالية (Margins) لإطلاق شيراتون أول كمباوند في الشرق الأوسط.

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن والإعلام، وهم: الفنان شريف سلامة، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد زاهر، الفنان أحمد فهمي، الفنان محمد نور، الفنانة نهال عنبر، الفنان هشام عباس.
 
 
وقامت بتقديم الحفل اللبنانية أنابيلا هلال، وقدم الموسيقار عمر خيرت باقة مختارة من معزوفاته الموسيقية الشهيرة سواء في الدراما أو السينما المصرية وسط تفاعل الحضور.

 

 

 

 

 

 

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