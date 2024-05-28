أستراليا: عواقب الضربات الإسرائيلية مروعة وغير مقبولة

دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج إلى "وقف إطلاق النار الآن" في أعقاب الغارات الجوية المميتة التي شنتها إسرائيل بالقرب من رفح في قطاع غزة.

وقالت وونج في بيان نشر على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "أحداث الـ 24 ساعة الماضية تؤكد أننا يجب أن نرى وقفا إنسانيا لإطلاق النار الآن حتى يمكن حماية المدنيين".

وتابعت: "كان للضربات الإسرائيلية عواقب مروعة وغير مقبولة. لقد كانت أستراليا واضحة جدا في أن إسرائيل يجب ألا تمضي قدما في عمليتها في رفح، حيث يحتمي أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 3ر2 مليون نسمة".

وأضافت: "يجب على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن، والكف عن استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، وإلقاء أسلحتها".

وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن 45 شخصا استشهدوا وأصيب العشرات في الغارة الجوية التي أصابت خياما تأوي النازحين.

وأوضحت أن معظم ضحايا الغارة الجوية كانوا من النساء والأطفال، واصفة الحادث بأنه "مذبحة".