الأهلي يجدد عقد محمد هاني 3 مواسم

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كشف الإعلامي محمد الليثي عن إعلان مسئولي النادي الأهلي تجديد عقد محمد هاني لاعب الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الاتفاق مع اللاعب على جميع التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد.

وقال محمد الليثى أن إدارة النادي إتفقت مع محمد هاني على التجديد لمدة ثلاثة مواسم بعد الحصول على موافقة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وأشار محمد الليثى إلى أن محمد هاني سوف يحصل على 11 مليون جنيه في الموسم الأول تزيد إلى 12 في الموسم الثاني و13 في الموسم الثالث.

وأوصى كولر بتجديد عقد محمد هاني باعتباره واحد من الركائز الأساسية للفريق كما أنه مازال قادرا على العطاء لمدة سنوات قادمة حيث يبلغ حاليا 28 عاما.