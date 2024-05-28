الأمين العام للأمم المتحدة يدين الغارة الإسرائيلية المميتة بالقرب من رفح

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أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الغارات الجوية المميتة التي تشنها إسرائيل بالقرب من رفح في قطاع غزة.

وكتب جوتيريش على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) يوم الاثنين: "أدين تصرفات إسرائيل التي قتلت عشرات المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون فقط عن مأوى من هذا الصراع المميت".

وأضاف: "لا يوجد مكان آمن في غزة. يجب أن يتوقف هذا الرعب".

وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن 45 شخصا استشهدوا وأصيب العشرات في الغارة الجوية التي أصابت خياما تأوي النازحين.

وأوضحت أن معظم ضحايا الغارة الجوية كانوا من النساء والأطفال، واصفة الحادث بأنه "مذبحة".