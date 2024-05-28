بوتين يصف زيلينسكي بأنه رئيس غير شرعي

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شكك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا في شرعية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقال إنه يعترف بسلطة برلمان البلاد في كييف فحسب.

وذكر بوتين إنه بموجب الدستور الأوكراني، تنص الأحكام العرفية على أنه يمكن تمديد سلطات المجلس الأعلى (البرلمان)، لكن ليس سلطات الرئيس.

وأوضح محامون أوكرانيون أن تمديد سلطات الرئيس زيلينسكي تكفله قوانين أخرى.

ويواصل حلفاء أوكرانيا الغربيون، بما في ذلك ألمانيا، الاعتراف بزيلينسكي كرئيس شرعي للبلاد.

ولولا فرض الأحكام العرفية، كانت ستنتهي أول فترة لزيلينسكي في منصبه في 20 مايو.

لكن بسبب الغزو الشامل الذي شنه الكرملين على أجزاء شاسعة من البلاد التي تحتلها القوات الروسية، لا تخطط أوكرانيا لإجراء انتخابات.

ويركز الرئيس بوتين، الذي أدلى بأحدث تصريحاته اليوم الثلاثاء في طشقند في ختام زيارته إلى أوزبكستان، من أيام على شرعية رئاسة زيلينسكي.

وذكر في زيارته لبكين مؤخرا أن هناك حاجة إلى رأي خبير لتوضيح ما إذا كان بقاء زيلينسكي في منصبه شرعيا.

وأصر لاحقا في زيارة إلى بيلاروس على أن بقاء الرئيس الأوكراني في المنصب لم يعد شرعيا.

وينظر إلى بيانات بوتين باعتبارها محاولة لتقويض موثوقية الرئيس الأوكراني في الخارج، قبل قمة سلام مقررة في سويسرا في 15 و 16 يونيو المقبل.

وشكك بعض خصوم زيلينسكي في أوكرانيا أيضا في شرعية بقائه في السلطة.

ورد زيلينسكي باتهام بوتين بأنه ما زال في السلطة بصورة غير شرعية، بعدما تم تعديل الدستور قبل ثلاث سنوات ليبقي في المنصب.