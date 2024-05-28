رئيس وزراء إسبانيا: نعترف رسميا بدولة فلسطين لتحقيق السلام

أعلن رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، رسميا، اليوم الثلاثاء، الاعتراف بدولة فلسطين، وبذلك تنضم إسبانيا إلى أكثر من 140 دولة تعترف بالفعل بفلسطين.

وقال "سانشيز"، في كلمة متلفزة ألقاها من قصر مونكلوا الحكومي، إن الاعتراف بدولة فلسطين قرار تاريخي له هدف واحد وهو مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على تحقيق السلام.

وأوضح أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس مجرد مسألة عدالة تاريخية مع التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، وهي أيضا حاجة ملحة لتحقيق السلام، لافتا إلى أنها الطريقة الوحيدة للتحرك نحو الحل الوحيد الممكن لتحقيق مستقبل السلام هو إقامة دولة فلسطينية تتعايش إلى جانب دولة إسرائيل في سلام وأمن.

وأشار إلى أن القرار يستند إلى احترام القانون الدولي والدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد، متابعا: "نحن نتصرف وفقًا لما هو متوقع من بلد عظيم مثل إسبانيا".

ولفت إلى أهمية ووجوب فتح المعابر لتوصيل المساعدات لغزة، واصفا ما يحدث بـ«الأزمة غير المسبوقة".