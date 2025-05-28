تباين مؤشرات الأسهم العالمية بعد ضعف الإقبال على مزاد لسندات الحكومة اليابانية

تباينت مؤشرات الأسهم العالمية، اليوم الأربعاء، بعد ضعف الإقبال على مزاد لسندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاما، والذي يراقبه المستثمرون عن كثب، في ظل تزايد المخاوف بشأن ارتفاع مستويات الدين.

وسجل المزاد، اليوم الأربعاء، الذي بلغت قيمته نحو 500 مليار ين "نحو 3.5 مليار دولار أمريكي"، نسبة تغطية بلغت 2.21 مرة فقط، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2024. وتعتبر نسبة كمية السندات المعروضة إلى كمية العروض الواردة مقياسا للطلب، فعندما يتراجع الطلب على السندات، تتراجع أسعارها وترتفع عائداتها.

وارتفع مؤشر داكس الألماني، في التداولات الأوروبية المبكرة، بنسبة 0.2% ليصل إلى 24283.71 نقطة، كما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.3% ليصل إلى 7847.20 نقطة. وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.2% ليصل إلى 8794.80 نقطة.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2%.

واستقر مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني دون تغيير تقريبا عند 37722.40 نقطة.

وتراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.5% ليصل إلى 23258.31 نقطة، فيما استقر مؤشر شنجهاي المركب دون تغيير عند 3393.93 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.1% ليصل إلى 8396.90 نقطة.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3% ليصل إلى 2670.15 نقطة، مدعوما بارتفاع عالمي في أسهم التكنولوجيا. وارتفعت أسهم سامسونج للإلكترونيات بنسبة 3.7%، كما ارتفعت أسهم شركة "إس كيه هاينكس" بنسبة 2.7%.

وارتفع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.1%، فيما تراجع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.1%.

وأغلقت الأسهم الأمريكية، أمس الثلاثاء، على ارتفاع، حيث كانت الأسواق الأمريكية مغلقة أمس الأول الاثنين، بمناسبة يوم الذكرى.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.1% ليصل إلى 5921.54 نقطة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.8%، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.5%.

وارتفعت أسعار النفط بعد انتهاء صلاحية التفويض الأمريكي لشركة شيفرون بتصدير النفط الخام من فنزويلا أمس الثلاثاء. وتسعى إدارة ترامب جاهدة لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على الطاقة الفنزويلية.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الأربعاء، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 45 سنتا ليصل إلى 61.35 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 42 سنتا ليصل إلى 63.99 دولار للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 144.16 ين ياباني من 144.36 ين، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.1322 دولار من 1.1329 دولار.