وجه عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي الشكر لمحمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة على الثقة التي منحها له لقيادة الأحمر.

وقال عماد النحاس في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أبارك للاعبين والجماهير وكذلك مجلس الإدارة، ومحمود الخطيب، الذي أشكره على هذه الثقة الكبيرة".

وأضاف: "منذ اليوم الأول تعاهدنا على الفوز بجميع المباريات، وقبلنا الهدية.. عملنا بشكل أكبر على العامل النفسي".

وتابع: "كانت هناك مواقف صعبة، لكننا وجدنا الحلول من خارج الملعب وداخل الملعب.. وحققنا أرقامًا جيدة.. ألف مبروك لجماهير الأهلي هذه البطولة، التي نعلم أنها عزيزة علينا".

وأكمل: "تبديل أشرف بن شرقي؟ هو لاعب كبير ومحترف، ويعرف دوره جيدًا، ومنذ اليوم الأول، كنا نعلم أن هناك لاعبين يحتاجون للدعم المعنوي.. وهذا كان دورنا في الجهاز الفني".

وأتم عماد النحاس تصريحاته قائلًا: "كنا قريبين من اللاعبين، وهذه كانت ميزة كبيرة لنا، وهذا صنع الفارق معنا.. كانت فترة مهمة.. بطولة أضافناها للفريق.. التتويج بالبطولات وأنت لاعب سهل قليلًا، ولكن يزداد صعوبة عندما تكون مدربًا.. لقد أتيت من بعيد.. وإن شاء الله القادم أفضل".