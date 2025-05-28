صحيفة أمريكية: واشنطن تخشى هجوما إسرائيليا على إيران دون سابق إنذار

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، أن واشنطن تخشى هجوما إسرائيليا على إيران دون سابق إنذار، وذلك في ظل تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة وطهران بشأن الاتفاق النووي.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن تقديرات المخابرات الأمريكية تشير إلى أن إسرائيل قد تنفذ الهجوم خلال سبع ساعات فقط من إعطاء نتنياهو الأمر بذلك.

وقال مسئولون أمريكيون إن إسرائيل تهدد بتعطيل المحادثات من خلال مهاجمة المنشآت النووية على الأراضي الإيرانية.

وأوضح مسئول كبير في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي من اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق نووي جديد، وفقا لما نقله موقع "واللا" العبري.

وقال مسئول كبير في البيت الأبيض إن ترامب ومسئولين كبار آخرين في الإدارة الأمريكية أعربوا في محادثات مغلقة عن قلق متزايد من أن نتنياهو قد يأمر بشن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية أو يتخذ خطوات أخرى من شأنها تخريب الجهود الدبلوماسية.

ويستند موقف نتنياهو إلى الادعاء بأن نافذة الفرصة للعمل العسكري تتضاءل، خاصة بعد أن ضربت إسرائيل أنظمة الدفاع الإيرانية ونجحت في تعطيل وكلائها حزب الله وحماس.

في الوقت نفسه، يعرب مسئولون في الاستخبارات الأمريكية عن قلقهم العميق إزاء أي عمل إسرائيلي قد يتم تنفيذه خلال ساعات قليلة فقط، حتى في حالة تحقيق إنجازات دبلوماسية.

ويرى الرئيس الأمريكي أن ضعف إيران الحالي يشكل فرصة ذهبية للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يجبر النظام في طهران على وقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل.

وتشمل المحادثات غير المباشرة، التي تجري بوساطة دولة عُمان، أفكاراً إبداعية مثل مبادرة إقليمية مشتركة لإنتاج الوقود النووي ولكن السؤال المركزي حول المكان الذي ستتم فيه عملية التخصيب الفعلية يظل دون إجابة.

وأجرى ممثلون كبار في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ومن بينهم رئيس الموساد ديفيد برنيع ووزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، اتصالات مكثفة مع نظرائهم الأميركيين في روما وواشنطن بهدف تضييق الفجوات.

ولكن إسرائيل تحافظ على معارضتها القاطعة لاتفاق مؤقت من شأنه أن يبقي منشآت التخصيب الإيرانية نشطة.

ومنذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018 وفرضه عقوبات شديدة، عادت إيران إلى أنشطة التخصيب ووصلت إلى مستوى 60% - وهو مستوى قريب للغاية من المستوى المطلوب لإنتاج الأسلحة النووية.

وبحسب تقديرات الاستخبارات الأمريكية، فإن النظام الإيراني قادر على إنتاج قنبلة نووية خلال بضعة أشهر.