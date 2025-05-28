سائقو سيارات الأجرة في أثينا يبدأون إضرابا احتجاجا على سياسات المطار

بدأ الآلاف من سائقي سيارات الأجرة في أثينا، اليوم الأربعاء، إضرابا يستمر لمدة يومين، احتجاجا على لوائح الأجرة غير المستدامة المتبعة على خطوط المطار، بالإضافة إلى السياسات التي يتبعها المطار، والتي يقولون إنها تحابي شركة "أوبر" للنقل التشاركي، بشكل غير عادل.

ويقوم السائقون المرخص لهم في المدينة، والبالغ عددهم 14 ألف، بتنظيم مواكب سيارات بطيئة الحركة، لإغلاق الطرق الرئيسية وتعطيل حركة المرور، اعتراضا على السياسات التي يتبعها مطار أثينا ووزارة المالية.

من المتوقع أن يكون السياح الأكثر تضررا، حيث تعد سيارات الأجرة خيار النقل الرئيسي بين المطار والمدينة. ولا تزال خدمات المترو والحافلات تعمل، ولكن مع ارتفاع الطلب عليها.