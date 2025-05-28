مسئول سوري ينفي الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل

علقت سوريا، للمرة الأولى مساء أمس، على ما أثير حول مشاركتها في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، حيث نفى قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء السورية العميد أحمد الدالاتي، في تصريحات تلفزيونية، مشاركته في أي جلسات تفاوضية مباشرة مع إسرائيل.

وقال الدالاتي، في تصريحات لقناة "الإخبارية السورية"، إن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الدقة والمصداقية"، مشددا على أن "موقف الجمهورية العربية السورية ثابت وواضح حيال هذا الموضوع".

وأضاف أن "القيادة السورية تواصل القيام بكافة الإجراءات الضرورية لحماية الشعب السوري والدفاع عن سيادة ووحدة أراضي الجمهورية وذلك باستخدام جميع الوسائل المشروعة".

ونقلت وكالة رويترز قبل يومين أنباء عن لقاءات "مباشرة" حدثت بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في الأسابيع القليلة الماضية، مؤكده نقلاً عن مصادر مطلعه وجود اتصال مباشر بين إسرائيل وسوريا، واجراء لقاءات وجها لوجه بهدف احتواء التوتر والحيلولة دون اندلاع صراع في المنطقة الحدودية.