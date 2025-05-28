معاريف: الغارات الإسرائيلية على اليمن تستهدف منع إدخال الأسلحة والغذاء

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ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأربعاء، أن الغارات الإسرائيلية على المنشآت الحوثية تهدف إلى منع أو تقييد إدخال أسلحة أو مواد غذائية أو معدات حيوية.

وأضافت "معاريف" أنه "إذا واصل الحوثيون إطلاق الصواريخ سيتم استهداف الأرصفة التي يعمل الحوثيون على إعادة تأهيلها في الموانئ"، وفقا لما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام يمنية تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن بأن 4 غارات إسرائيلية استهدفت مدرج مطار صنعاء وطائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شن غارات على مطار صنعاء الدولي.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه شن عارة على مطار صنعاء الدولي واستهدف طائرة تابعة للحوثيين.

وقال الجيش إن "الطائرة المُستهدفة استُخدمت لنقل عناصر نفذت عمليات إرهابية ضد إسرائيل"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأفاد إعلام إسرائيلي بأن 10 طائرات حربية إسرائيلية شاركت في هجوم اليوم على مطار صنعاء.