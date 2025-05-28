استمرار البحث عن المفقودين عقب انفجار بمصنع كيماويات شرق الصين

مازال ستة أشخاص مفقودين ولاتزال جهود البحث والإنقاذ جارية صباح اليوم الأربعاء، بعدما هز انفجار في مصنع للكيماويات في شرق الصين المباني القريبة؛ مما ألحق أضرارا بالمباني القريبة وأسفر عن وفاة خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 19 آخرين.

وحطم الانفجار، الذي وقع أمس الثلاثاء، في منطقة صناعية في مدينة ويفانج بمقاطعة شاندونج، النوافذ في المباني القريبة، بحسب مقاطع الفيديو التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار الذي وقع في مصنع تمتلكه شركة جاومي يوداو كيميكال، المنتجة للمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية للاستخدام الطبي، ولديها أكثر من 500 موظف، بحسب سجلات تسجيل الشركة.

وأرسلت إدارة الإطفاء المحلية، أكثر من 230 فردا إلى موقع الحادث، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية.