عمدة لندن يدعو إلى إلغاء تجريم حيازة كميات صغيرة من القنب الطبيعي

دعم عمدة لندن صادق خان، الدعوات المنادية بإلغاء تجريم حيازة الكميات الصغيرة من القنب الطبيعي، قائلا إنه "لا يمكن تبرير" القواعد الحالية.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، عن خان القول إن تقريرا نشرته اليوم الأربعاء "لجنة المخدرات في لندن" وهي جهة مستقلة، قدم "حالة مقنعة مستندة إلى دليل" لإلغاء تجريم حيازة المخدرات، وحث الحكومة على دراسة الخطوة.

ووجدت لجنة المخدرات في لندن التي أنشأها خان في 2022، أن القوانين الحالية بشأن القنب "غير متناسبة مع الضرر الذي يمكن أن تشكله" وذلك عقب دراسة لكيف تجري السيطرة على المخدر في انحاء العالم.

كما وجدت اللجنة، أن الإجراءات الشرطية بالنسبة للقنب "مازالت تركز على مجتمعات عرقية بعينها"؛ مما يضر بالعلاقة بين الشرطة وتلك المجتمعات.

ولكن لم تدع اللجنة إلى إلغاء تجريم كامل، قائلة إنه "لم يتم فهم" الأضرار الطويلة المدى على الصحة العامة بعد.

وعوضا عن ذلك، دعت اللجنة، إلى نقل القنب "الطبيعي" – على عكس القنب "الاصطناعي" – من قانون إساءة استخدام المخدرات إلى قانون المواد ذات التأثير النفسي؛ مما يضفي الشرعية فعليا على حيازة كميات صغيرة للاستخدام الشخصي مع مواصلة حظر استيراد المخدرات أو تصنيعها أو توزيعها.