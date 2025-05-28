روسيا تدعو إلى تكثيف الجهود لتصحيح الظلم التاريخي بعدم إقامة دولة فلسطينية مستقلة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن «الوقت لم يفت بعد، لاتخاذ إجراءات عاجلة في سبيل تهدئة الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي».

ونوه لافروف، خلال الاجتماع الـ13 للممثلين رفيعي المستوى المعنيين بقضايا الأمن، أن الوضع في الشرق الأوسط «مقلق للغاية».

وأضاف: «أن تلك المنطقة، ذات الأهمية الاستراتيجية، تجد نفسها مجددًا على شفا زعزعة الاستقرار؛ نتيجة لممارسات الأطراف الغربية».

واستطرد: «نعتقد اليوم أن الوقت لم يفت بعد لاتخاذ إجراءات عاجلة لتهدئة الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولتكثيف الجهود في إطار تهيئة الظروف لاستئناف عملية التفاوض حول جميع قضايا الوضع النهائي، بهدف تصحيح الظلم التاريخي الذي حال دون قيام دولة فلسطينية مستقلة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة».

وفي 17 مايو، التقى الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا، ميخائيل بوغدانوف، برئيس دولة فلسطين محمود عباس، وذلك عشية القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية في بغداد.

وخلال المحادثة، ركز الجانبان بشكل رئيسي على الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التشديد على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية في قطاع غزة، ومنع المزيد من تصعيد العنف في الضفة الغربية.

وأكد الجانب الروسي موقفه المبدئي الثابت الداعم لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أسس قانونية دولية معروفة، تنص على إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في سلام وأمن مع إسرائيل.